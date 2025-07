Prisão

Homem é preso por tentativa de homicídio contra motoboy no Itapoã Preso nesta sexta-feira (25/7), o acusado teria se irritado ao ver a vítima queimando pneu na moto em frente a uma distribuidora de bebidas e deu uma facada no pescoço do homem. Crime ocorreu em 11 de junho deste ano, na Avenida Principal do Itapoã,