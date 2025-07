Com 12 anos de tradição, Espaço WM promete inovação no Arena Noivas 2025

Desfile do Espaço WM no Arena Noivas 2025 - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Espaço WM Noivas, marca de vestidos com mais de 12 anos de mercado, promete renovar na quarta edição da exposição Arena Noivas, que ocorre a partir desta sexta-feira (25/7) no Estacionamento 11 do Parque da Cidade. Ao Correio, a CEO da grife, Micheline Cunha, garante inovação e exclusividade no evento, que propõe experiência imersiva no mundo dos casamentos.

“O grupo WM é um grupo de vanguarda”, define. O pioneirismo do negócio, que tem unidades em Patos de Minas e em São Paulo além de na capital federal, se junta a atualidades e tendências da moda do mundo inteiro e reflete, na mostra, dinâmica ao mesmo tempo única e universal. Leia também: Tendência: cerimônias de casamento personalizadas encantam noivos e convidados

“Nada mais importante do que trazer essas referências do mundo europeu, da Ásia, dos Estados Unidos, para dentro do Arena, para que as pessoas possam conhecer o que existe de mais sofisticado no mundo nupcial”, se anima Micheline. “São inúmeros continentes dentro da nossa loja.”

Se a moda vem de fora, o respeito à diversidade interna do país é essencial para atender às clientes em fase tão especial da vida. “Respeitamos a essência da noiva, o que ela busca”, deixa claro a CEO, que classifica a realização de sonhos como a parte mais importante do trabalho. “Tentamos entender as dores dela, para que ela encontre o vestido ideal e para que depois ela tenha o prazer de olhar o álbum dela e lembrar sempre do momento gostoso em que ela esteve na nossa loja.” Leia também: Tendência casamenteira: todo dia é dia de se casar e todo mês é o das noivas

Na exposição do Parque da Cidade, Micheline enfatiza pluralidade e ousadia. “Pelo fato de a gente trabalhar com uma rede de lojas, existe mais variedade e a gente pode se atrever um pouco mais também”, explica. “Como a nossa loja sempre tem muita novidade para mostrar, porque nós somos referência em coleções atualizadas, nós jamais poderíamos deixar de participar de um evento tão importante.”

Para ela, o crescimento do Arena, que existe desde 2022, permitiu evoluções que colocaram a exposição “à altura do que Brasília merece” e auxiliaram no potencial da exibição da grife. “O Arena é hoje um calendário oficial de Brasília e não tem como a WM deixar de participar desse evento”, enfatiza. “No segmento noivas, trata-se do evento mais importante dentro do Centro-Oeste.” Leia também: Não é preciso sair de Brasília para encontrar o vestido de noiva ideal

A quarta edição do Arena Noivas traz, além da marca de Micheline, até 20 espaços de experiências sensoriais, práticas e lúdicas liderados por cerimonialistas e decoradores. Há também estandes de artesãos e de produtores locais para vendas diretas; bem como desfiles e outras atividades.