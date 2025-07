Em Brazlândia e no Jardim Botântico, homens são presos por armas ilegais

Em duas ocorrências distintas, ambas por volta das 18h desta sexta (25/7), homens foram presos, por porte ilegal de armas de fogo. No Jardim Botânico, policiais militares do Batalhão Rural realizava patrulhamento, quando uma funcionária de condomínio do Jardim Tororó informou que um antigo funcionário do empreendimento estava nos arredores, com possível arma de fogo.

Durante abordagem, com o suspeito foram localizadas uma pistola calibre .38, além de 17 munições. Numa mochila, ele ainda portava 50 munições calibre .22. Mesmo alegando alegando ser colecionador, atirador e caçador (CAC), o homem foi preso, uma vez que o armamento e a conduta dele estavam em desacordo com o Estatuto do Desarmamento e ainda com tópico do Decreto nº 11.615/2023 (que encerra regulação do tema). O material foi apreendido e o homem encaminhado para a 30ª DP para demais providências.

Em Brazlândia, a apreensão e a prisão foram motivadas numa ação de bloqueio feita por policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR). O motorista de um Nissan Frontier acatou a ordem de parada e com ele estavam 250 cartuchos de munição, além de uma pistola calibre 9mm. Pelo porte ilegal de arma de fogo, o homem foi conduzido para a 18ª DP.