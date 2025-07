Praça dos Três Poderes segue fechada, mas acesso à Casa de Chá é liberado

A Praça dos Três Poderes, um dos principais cartões-postais de Brasília, continua fechada para visitação pública neste domingo (27/7). Desde a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste sábado (26), que determinou o bloqueio da área por tempo indeterminado, o acesso permanece restrito. A exceção é a Casa de Chá, que segue funcionando normalmente e recebeu liberação especial para atendimento ao público.

O estacionamento do STF está aberto exclusivamente para os clientes do espaço gastronômico, que têm utilizado o local para pausas durante os passeios pelo centro da Capital. Ainda assim, o movimento é discreto. Pequenos grupos de turistas circulam pela área autorizada, tiram fotos à distância e aproveitam o pouco que é possível ver da monumentalidade da cidade.

Os museus que compõem o conjunto cívico-cultural da praça, como o Panteão da Pátria, o Espaço Lúcio Costa e o Museu da Cidade, continuam fechados, sem previsão de reabertura. Também seguem inacessíveis os prédios dos Três Poderes: Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.

Apesar da presença de visitantes, não há manifestações políticas no local. O policiamento permanece reforçado, com grades e barreiras posicionadas em todos os acessos principais.

Ao Correio, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que não há previsão de abertura da Praça e retirada das barreiras de ferro. Já o acesso aos prédios, de acordo com a corporação, será decidido por cada órgão. Por ora, as proibições de manifestações e acampamentos seguem proibidas.