Detran promove ações educativas em comemoração ao Dia do Motociclista

Comemorado neste domingo (27/7), o Dia Nacional e Internacional do Motociclista levanta um alerta importante sobre a segurança de quem transita sobre duas rodas. Segundo dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), houve uma redução de 15% no número de mortes envolvendo motos nas vias urbanas no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2024. No entanto, esse número tem aumentado nas rodovias distritais, em 7%, e nas federais, onde o salto foi de 85%.

O diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini afirma que os dados de mortes no trânsito em sinistros com moto são motivo de grande preocupação e, por isso, durante a semana, a pasta contará com ações educativas e de fiscalização voltadas para a segurança dos motociclistas.

Neste domingo (27/7), a ação será das 10h às 13h, na Granja do Torto, próximo ao Capital Moto Week. Com o objetivo de estimular comportamentos positivos no trânsito, a ação contará com orientações aos motociclistas sobre segurança viária.

Já no evento de rock e motociclismo, a Vila do Bem do Capital Moto Week também contará com a participação dos educadores do Detran-DF com orientações voltadas aos idosos. No local, as ações serão na segunda (28/7), das 15h às 17h, e quarta (30/7), das 13h às 17h.

Nos dias 28, 29 e 30 de julho, a Diretoria de Educação de Trânsito do Detran-DF participará da Conferência Nacional de Segurança no Trânsito 'Protegendo vidas sobre duas rodas', promovida pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). No evento, haverá entrega de material educativo, intervenções com bonecos de trânsito, minipalestras e participação no painel 'Olhar que protege: a fiscalização como aliada da vida'.

Já nos dias 1, 2 e 3 de agosto, os educadores do Detran-DF participarão do Festival Brasília sobre Rodas, no Brasília Palace Hotel, onde orientarão os participantes sobre a segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas. O evento envolve palestras, entrega de material educativo, abordagem e intervenções artísticas de mímicos e bonecos.