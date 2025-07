Homem é preso após invadir prédio e agredir namorada e idoso no Cruzeiro

Um homem foi preso após invadir um prédio residencial e agredir a namorada e outras três pessoas, incluindo um idoso de 82 anos. O caso foi registrado na quadra 207, bloco E, do Cruzeiro Novo, na manhã da última sexta-feira (25/7).

Segundo informações da Polícia Militar (PMDF), o homem invadiu o local com o objetivo de encontrar a companheira e conseguiu ultrapassar o primeiro portão de entrada. Em seguida, começou a chutar a porta principal da portaria, que daria acesso ao residencial.

Três moradores do prédio tentaram conter o invasor, mas foram agredidos, sendo um deles um idoso de 82 anos. A namorada do autor, ao se aproximar para apaziguar a situação, também foi agredida com um tapa no rosto.

O homem conseguiu ser contido pelos moradores até a chegada das equipes de segurança. O agressor foi detido e encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II), onde foi autuado por vias de fato, lesão corporal recíproca e Lei Maria da Penha.