Semana começa com sol quente e céu limpo no Distrito Federal

A semana começou ensolarada no Distrito Federal. Com temperatura mínima de 9,4?°C em Águas Emendadas e 13,4?°C no Plano Piloto, a segunda-feira (28/7) promete ser de sol durante o restante do dia, com máximas variando de 28° a 30?°C, sendo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar pode variar consideravelmente durante o dia. Enquanto chega a 85% nas primeiras horas da manhã, a porcentagem deve cair até 20% durante a tarde.

Com um azul sem nuvens, ventos fracos passam pela capital. O restante da semana deve seguir a mesma média de temperatura. "As temperaturas para o inverno seguem dentro da normalidade, esperamos uma queda nas temperaturas para o final de semana, mas nada muito alarmante", conclui Olivia Bahia, metereologista do Inmet.