Brasília tem domingo de céu limpo e ensolarado; umidade chega a 20%

Com tempo seco e sol forte, o domingo será ideal para atividades ao ar livre mantendo a atenção com a hidratação - (crédito: HMENON OLIVEIRA)

O domingo na capital promete tempo firme, com céu limpo e temperaturas elevadas ao longo do dia. A mínima registrada deve ser de 13°C, com ligeiro declínio, enquanto a máxima permanece estável, podendo atingir os 30°C.

A umidade relativa do ar apresenta variações consideráveis: a máxima chega a 70% nas primeiras horas da manhã, mas pode despencar para até 20% durante a tarde. Com tempo seco e sol forte, o domingo será ideal para atividades ao ar livre, mas exige atenção aos níveis baixos de umidade e à exposição prolongada ao sol.

Ao longo do dia, o céu se mantém com poucas nuvens pela manhã e tarde, e totalmente claro à noite. Os ventos permanecem fracos, com direção predominante de sudeste para leste nas primeiras horas e de leste-nordeste no período da tarde e noite.