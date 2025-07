Leo Lins se pronuncia sobre piadas com Preta Gil - (crédito: Instagram )

O humorista Leo Lins quebrou o silêncio após ser acusado de fazer piadas com a morte de Preta Gil. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, ele explicou que trechos antigos de seus shows foram tirados do contexto e usados para envolvê-lo em mais uma polêmica.

Segundo o comediante, a última vez que citou o nome da artista foi há dois anos, quando ela ainda lutava contra o câncer. Na época, Leo estava sendo processado por Preta, após fazer piadas sobre o corpo da cantora.

Ele alegou que uma de suas falas foi uma resposta a esse processo e garantiu que, apesar dos embates profissionais, nunca teve problemas pessoais com ela. “Fiz uma piada em forma de protesto. Pessoalmente, não tinha nada contra”, afirmou.

Leo ainda revelou que chegou a enviar uma mensagem privada para Preta Gil desejando que ela se recuperasse. “Mesmo sabendo que ela não gostava de mim, senti no coração que devia desejar força no tratamento. Mandei uma mensagem com respeito”, disse o humorista.

No vídeo, ele deixou claro que não fará mais nenhuma piada envolvendo a artista e demonstrou respeito à família. “Não existe mais nenhum processo, então não tem motivo para eu tocar no nome dela. Que ela descanse em paz e que os familiares fiquem em paz também”, completou.

Ao final do desabafo, Leo soltou uma frase que causou reações nas redes sociais. “A Preta Gil não vai mais me encontrar nem ouvir minhas piadas, porque ela está no céu e eu vou pro inferno”, disparou.