Show de Zezé Motta em Brasília é interrompido; entenda

O show da cantora e atriz Zezé Motta, 81 anos, no Festival Latinidades, em Brasília, foi interrompido por conta do horário. Segundo a artista, em um pronunciamento na rede social X (antigo Twitter), a apresentação foi interrompida de forma "desrespeitosa" e sem "sem qualquer consideração comigo, com a minha equipe e, principalmente, com o público que estava ali, vibrando com a gente".

"É contraditório ver um festival que se propõe a enaltecer mulheres silenciar justamente uma delas no palco. Obrigada a todos que foram me ver", desabafa a cantora.

Ontem vivi a alegria e também a decepção no Festival Latinidades, em Brasília, com o coração vibrando por estar em um evento que celebra a força, o legado e a arte da mulher preta. Mas, infelizmente, o final do show foi marcado por algo que não condiz com tudo isso. Fomos… pic.twitter.com/HpxP0xhQlG — Zezé Motta (@zezemotta) July 27, 2025



Ao Correio, nesta segunda-feira (28/7), a assessoria de Zezé disse que a cantora não quer mais falar sobre o assunto e que "o comunicado dela no X foi em respeito ao público dela, que cobrou e mandou muitas mensagens após sua apresentação interrompida". A assessoria também disse que "houve um desencontro de informações" e, por isso, o show não começou pontualmente às 19h, "não por conta de nós, que estávamos prontos", afirmou a assessoria.



Em nota, a organização do evento lamentou o episódio. "Motta é uma artista referência para o festival, presença constante em nossa trajetória e já foi homenageada por nós em edições anteriores. Sua apresentação, assim como a de cada artista que subiu ao palco, era muito aguardada e desejada por toda a equipe, e toda esta situação está nos doendo muito", escreveu a organização do evento em um post no Instagram.

O comunicado não deixa claro qual foi a motivação para a interrupção da apresentação, mas conta que, no sábado (26/7), o festival enfrentou "alguns problemas técnicos, ruídos de alinhamentos que geraram imprevistos e desconfortos para o público e também para algumas artistas".