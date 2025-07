Marisa Monte anuncia turnê inédita com banda e orquestra sinfônica

A cantora Marisa Monte anunciou que inicia em outubro uma turnê inédita com apresentações ao lado de sua banda e uma orquestra sinfônica formada por 55 músicos selecionados para a ocasião. A temporada de shows, intitulada Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo, terá regência do maestro André Bachur e passará por seis cidades brasileiras: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre.

O projeto propõe unir a sofisticação da música erudita à riqueza rítmica da música popular brasileira. “Durante a minha carreira, tive algumas oportunidades inesquecíveis de cantar com orquestras, no Brasil e no exterior. Essas experiências sempre me emocionaram muito. Para essa série especial de seis shows da Phonica, em parceria com o maestro André Bachur, que esteve comigo no concerto de comemoração dos 90 anos da USP, reunimos músicos virtuosos de algumas das melhores orquestras do país. Ao lado da minha banda, vamos fundir o popular ao erudito e interpretar clássicos com arranjos especiais, criando mais uma experiência transcendental”, afirmou Marisa Monte em nota para a imprensa.

Marisa Monte fará seis apresentações ao lado de Orquestra Sinfônica (foto: Leo Aversa/Divulgação)

A banda que acompanha a cantora é formada por Dadi Carvalho (violão e guitarra), Pupillo (bateria), Alberto Continentino (baixo) e Pedrinho da Serrinha (cavaquinho e percussão). A orquestra é composta por músicos de destaque, como Priscila Rato, Paloma Pitaya, Veronica Lopes e Talita Martins, que unem instrumentos de cordas, sopros, percussão e harpa.

O maestro André Bachur, que assina a regência dos concertos, celebrou a colaboração com Marisa Monte: “É uma imensa alegria poder participar deste projeto e estar no palco novamente com essa grande artista que admiro desde sempre. O encontro entre Marisa e a Orquestra Sinfônica promete uma energia arrebatadora, repleta de ritmos, cores e nuances musicais. Cada apresentação será única, emocionante e inesquecível.”

Além da orquestra da Phonica, Bachur, formado como violinista, comandou formações de destaque no cenário nacional, como a Orquestra Sinfônica da USP (OSUSP), Orquestra do Theatro São Pedro (ORTHESP), Orquestra Moderna e Ensemble Brasil. Nos espetáculos, ele apresenta repertórios que vão do barroco à música contemporânea.

As apresentações acontecerão em espaços ao ar livre e os ingressos poderão ser adquiridos em breve através do site www.ticketsforfun.com.br.

Serviço

Belo Horizonte

Data: 18/10/2025 (sábado)

Local: Parque Ecológico da Pampulha





Rio de Janeiro

Data: 01/11/2025 (sábado)

Local: Brava Arena Jockey – Gávea

São Paulo

Data: 08/11/2025 (sábado)

Local: Parque Ibirapuera – Auditório Ibirapuera





Curitiba

Data: 15/11/2025 (sábado)

Local: Pedreira Paulo Leminski





Brasília

Data: 29/11/2025 (sábado)

Local: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano





Porto Alegre

Data: 06/12/2025 (sábado)

Local: Parque Harmonia