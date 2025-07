Ex-esposa do vocalista do Coldplay vira porta-voz de empresa após escândalo com CEO

A atriz Gwyneth Paltrow, ex-esposa do vocalista do Coldplay, Chris Martin, foi escolhida como porta-voz temporária da empresa de tecnologia Astronomer. A decisão veio poucos dias após o então CEO da companhia, Andy Byron, e a chefe de recursos humanos, Kristin Cabot, terem sido flagrados pela “kiss cam” em um show da banda britânica nos Estados Unidos. O momento viralizou nas redes sociais e culminou na renúncia dos dois executivos.

A resposta da empresa veio em tom bem-humorado e estratégico: um vídeo institucional com Gwyneth Paltrow foi divulgado nas redes da Astronomer, apresentando a atriz como a nova porta-voz da companhia, em caráter provisório. Com um tom leve, ela se apresenta como responsável por responder às perguntas mais frequentes sobre a empresa.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY — Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025

A escolha de Paltrow chamou atenção pela ironia sutil. O show onde tudo aconteceu era justamente do Coldplay, banda liderada por seu ex-marido, com quem foi casada por mais de uma década. Sem mencionar diretamente o episódio ou os nomes envolvidos, a atriz empresta seu carisma à marca e ajuda a conduzir a narrativa para um reposicionamento institucional.

A estratégia surpreendeu os internautas. Em vez de silenciar a crise, a Astronomer optou por enfrentá-la com humor e criatividade, usando uma figura pública com vínculo indireto com o episódio. Em pouco tempo, o vídeo já acumulava mais de 36 milhões de visualizações e compartilhamentos e deu ainda mais visibilidade ao episódio.