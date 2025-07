Miley Cyrus diz que ama quando fãs vazam suas músicas

Em um mercado onde vazamentos musicais geralmente causam indignação e prejuízos, Miley Cyrus segue na contramão e surpreende mais uma vez. Em recente entrevista à rádio SiriusXM, a cantora revelou que não só não se incomoda quando suas músicas são divulgadas sem autorização, como também adora a movimentação dos fãs ao redor desses momentos. O motivo? Ela acredita que os vazamentos muitas vezes servem como uma resposta direta às decisões equivocadas de sua gravadora.

“Às vezes, eles [a gravadora] dizem que determinada música não é a certa, mas os fãs vazam e provam que é sim. E eu amo isso”, disparou a artista, que viveu na pele episódios de vazamentos, como durante a era do EP SHE IS COMING (2019), que fazia parte de um projeto maior — a trilogia “SHE IS…” — engavetado após disputas criativas.

Esse não foi o único episódio em que Miley sentiu que seus fãs estavam um passo à frente da indústria. Ela relembrou também o caso da faixa Angels Like You, lançada oficialmente no álbum Plastic Hearts (2020), mas que, inicialmente, havia sido barrada como single. Mesmo sem apoio promocional, a canção viralizou organicamente dois anos após o lançamento do disco e já soma mais de 1,1 bilhão de streams no Spotify. “É o público que decide. Sempre foi”, comentou.

A cantora ainda revelou uma curiosidade sobre a produção de seu novo projeto, o álbum visual Something Beautiful, que será lançado no Disney+ no dia 30 de julho. Segundo ela, a faixa Pretend You’re God quase ficou de fora do filme. “A música não estava nos planos. Mas o vestido estava no cabide, e aí não fazia mais sentido ele ficar lá. Ele precisava estar em mim. Me perguntaram: ‘O que você vai fazer?’, e eu só respondi: ‘Vou cantar essa música’. Foi um dia emotivo, não precisava de conceito, só de um vestido e uma história.”

Miley Cyrus brilha na Calçada da Fama em clipe noturno de “Walk of Fame”

Miley Cyrus está mais estelar do que nunca. Nesta quinta-feira (17), a artista surpreendeu os fãs ao lançar o videoclipe de “Walk of Fame”, seu novo single ao lado da poderosa Brittany Howard. A faixa faz parte do álbum Something Beautiful, que marcou a volta triunfal de Miley ao pop em maio deste ano.

No clipe, Cyrus aparece iluminando a Calçada da Fama de Los Angeles em plena madrugada, com figurinos ousados, coreografias marcantes e ares de diva absoluta. Em meio às estrelas que já ocupam o chão mais famoso de Hollywood, ela antecipa o próprio lugar na história: a cantora ganhará sua estrela oficial em 2026, conforme revelado no início do mês.

Além de encantar pela estética cinematográfica, o vídeo serve como um aperitivo do que vem por aí. Isso porque “Walk of Fame” integra o longa Something Beautiful, que chega ao catálogo da Disney+ no próximo dia 30 de julho. O filme promete unir performance, música e bastidores da nova fase da artista, que tem sido elogiada por crítica e público.

O álbum completo traz 13 faixas, incluindo os já lançados “Prelude”, “Something Beautiful”, “End of The World” e “More to Lose”. Com sonoridade refinada e letras confessionais, o projeto representa uma nova era na carreira de Miley — mais madura, mais pessoal e, definitivamente, mais brilhante.

Miley Cyrus explica por que não pretende sair em turnê tão cedo

Miley Cyrus está em um novo momento da carreira e, ao contrário do que muitos fãs esperavam, ele não inclui turnês internacionais por enquanto. Durante uma entrevista ao Good Morning America, a cantora de “Flowers” foi direta ao falar sobre sua decisão de não cair na estrada nos próximos meses, mesmo com o recente lançamento de seu nono álbum de estúdio, Something Beautiful.

“Eu tenho a capacidade física e a oportunidade de fazer turnês. Gostaria de ter o desejo, mas não tenho”, confessou Miley. Segundo ela, o ambiente de uma turnê pode ser extremamente desafiador, especialmente para quem está em um processo de manter a sobriedade e o equilíbrio emocional.

A cantora explicou que, apesar de amar seus fãs e a troca que acontece no palco, a rotina intensa de shows não colabora com sua estabilidade. “É muito difícil manter a sobriedade na estrada, e isso é um pilar da minha estabilidade hoje”, afirmou. Para Miley, ainda há uma falta de estrutura no mundo da música para apoiar artistas que precisam de mais suporte emocional e físico durante turnês longas.