Mulher tenta matar marido com doce envenenado, se arrepende e vai à polícia

Uma manicure de 34 anos tentou matar o marido, um cabo da Aeronáutica de 36 anos, com brigadeiros com veneno de rato, em Sobradinho 2. O crime foi descoberto após a própria autora procurar a delegacia e confessar o plano à Polícia Civil.

O caso ocorreu na manhã de domingo (27/7). À polícia, a mulher contou que sofria violência doméstica por parte do companheiro e que, no dia anterior, no sábado (26/7), a filha revelou que o cabo estaria inventando histórias para colocá-la contra a mãe. Revoltada, ela saiu do estúdio de beleza onde trabalha e foi à Feira Permanente de Sobradinho 2, onde comprou uma porção de “racumin”, mais conhecido como veneno de rato, por R$ 2.50.

Na sequência, passou em uma padaria e comprou 10 brigadeiros prontos. Em casa, tentou injetar o veneno em dois brigadeiros, mas pela consistência, não conseguiu. Então, misturou a massa do doce com a substância. Ela contou que guardou os brigadeiros na geladeira e só ofereceu ao marido na manhã do dia seguinte.

Arrependimento

Menos de cinco minutos depois de oferecer o doce ao marido, a manicure disse ter se arrependido. O homem estava prestes a sair de casa, quando ela correu à garagem e confessou o ato e o mandou procurar um hospital às pressas.

Em seguida, ela compareceu à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) e relatou todo o ocorrido. Os policiais ligaram imediatamente para o cabo da Aeronáutica — que ainda não tinha ido ao hospital — e reforçaram a orientação para que procurasse uma unidade de saúde. Com sintomas de náusea e vômito, ele foi atendido na UPA da região e recebeu alta logo depois.

Na delegacia, ele optou por não representar contra a esposa. Já a mulher não foi presa, com base no chamado “arrependimento eficaz” — quando o autor de um crime tenta impedir, por vontade própria, que o resultado de uma ação se concretize.