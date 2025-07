Executores chegaram de moto e invadiram bar de capacete para matar jovem no DF

Jovem executado trabalhava no momento do ataque - (crédito: Arquivo pessoal)

A Polícia Civil (PCDF) investiga a motivação do assassinato brutal que tirou a vida de Rafael Rodrigo Bomfim Pires da Silva, 28 anos. O jovem foi executado com diversos disparos de arma de fogo no local de trabalho, na distribuidora de bebidas Gole de Ouro, em Sobradinho 2, na noite desse domingo (27/7).

Horas antes do crime, Rafael usou as redes sociais para publicar uma foto dentro do estabelecimento onde trabalhava. A imagem mostra o balcão e as bebidas na prateleira. Por volta das 23h40, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no endereço. No local, os militares encontraram duas pessoas feridas: Rafael e um rapaz que passava pela via no momento do ataque.

Uma testemunha contou à polícia que dois homens em uma moto estacionaram o veículo na porta da distribuidora e desceram. Com o capacete na cabeça, os dois foram até o balcão onde Rafael estava e abriram fogo contra o jovem. Os tiros acertaram o rosto, tronco e abdômen.

O rapaz que passava pelo local tentou se esconder e, na fuga, acabou levando um tiro de raspão nas pernas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. O pedestre foi levado ao hospital sem risco de morte e Rafael morreu no local.

Amigos e familiares de Rafael tentam entender o que teria motivado o crime. O jovem, que é pai de dois meninos, não tinha antecedentes criminais e era visto como uma boa pessoa.