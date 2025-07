Mulher desaparecida há quatro dias é encontrada em matagal

Uma mulher de 50 anos desaparecida desde quinta-feira (24/7) foi encontrada morta no matagal, na região do Parque Estrela Dalva, no Jardim Ingá, Entorno do DF. Sandra Maria dos Santos saiu de casa, na mesma região, para cobrar uma suposta dívida, segundo o relato de familiares. Na tarde desta segunda-feira (28/7), policiais militares e bombeiros localizaram o cadáver após uma força-tarefa para as buscas.

Vídeos obtidos pelo Correio mostram Sandra caminhando na rua onde mora, por volta das 16h30 do dia 24. Nesse mesmo dia, ela teria encontrado um homem, como revela outras filmagens colhidas pela Polícia Civil (PCGO). O rapaz foi identificado e levado à delegacia para depoimento. Após isso, foi liberado, pois não havia provas naquele momento.

O marido de Sandra contou aos policiais que, no dia do desaparecimento, saiu de casa para trabalhar e, ao retornar, às 18h30, não encontrou a esposa na residência.

Suspeito

Agora, o homem que aparece nas filmagens no dia do sumiço de Sandra, foi detido e liberado, é considerado pela polícia como o principal suspeito do crime. Ao ser preso novamente, ele teria confessado o assassinato e levado os investigadores ao local do corpo nesta tarde. A família nega que a vítima usava drogas.

A investigação busca, agora, esclarecer a motivação do crime.