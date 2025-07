Servidores do IBGE morrem ao tentar conter incêndio; órgão se posiciona sobre

Dois servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificados como Valmir de Souza e Manoel José, morreram carbonizados na tarde desta terça-feira (29/7), durante um incêndio em área de vegetação no Residencial Tororó, região localizada entre São Sebastião e Santa Maria.

Em nota oficial, a presidência do IBGE informou que o incêndio ocorreu em uma área externa situada em frente à Reserva Ecológica do instituto, em Brasília. “Dois servidores do IBGE, participantes da brigada de incêndio do órgão, faleceram durante o combate ao fogo nessa área externa, que apresentava risco de se alastrar para a reserva do IBGE. A direção do Instituto, por meio da Superintendência no Distrito Federal, está prestando apoio às famílias das vítimas e tomando todas as medidas necessárias”, destacou o comunicado.

O morador do Tororó João Vaz de Melo, 56 anos, presenciou a tragédia de perto. Acostumado com os recorrentes incêndios florestais na região, ele ajudava voluntariamente no combate às chamas quando o fogo se dissipou e o motorista do caminhão do IBGE pediu ajuda para encontrar dois funcionários que estavam dentro da mata. “O motorista desceu e me perguntou se eu tinha visto os dois funcionários. Saí desesperado procurando por eles e acabei encontrando os corpos, a cerca de 100 metros um do outro”, relatou o morador.