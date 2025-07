Incêndio em vegetação deixa dois mortos carbonizados no Residencial Tororó

Um incêndio em área de vegetação provocou a morte de duas pessoas na tarde desta terça-feira (29/7), no Residencial Tororó, região localizada entre São Sebastião e Santa Maria. Durante os trabalhos de combate às chamas, as equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas para auxiliar nas buscas por dois prestadores de serviço do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que atuavam em outro ponto da ocorrência.

De acordo com o CBMDF, após alguns minutos de busca, os corpos carbonizados de dois homens foram localizados. As vítimas estavam em um caminhão-pipa tentando controlar o fogo, quando o veículo foi atingido pelas chamas e acabou pegando fogo.

O motorista conseguiu escapar, mas os outros dois não conseguiram sair a tempo e morreram no local. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Militar (PMDF) foram acionadas para acompanhar a ocorrência.