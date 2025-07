Heróis do fogo: quem eram os brigadistas do IBGE mortos em incêndio

Os servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mortos durante o combate a um incêndio florestal no Residencial Tororó, em São Sebastião, são Valmir de Souza e Silva e Manoel José de Souza Neto. Os dois tinham 65 anos e morreram fazendo o que mais amavam, e estavam prestes a se aposentar, segundo o relato de um dos colegas deles, o brigadista Dário Souza, 40. O fogo, de grandes proporções, mobilizou nove viaturas do Corpo de Bombeiros e os militares seguem mata adentro.

Valmir e Manoel integravam a parte da brigada ambiental do órgão e estavam lotados na reserva biológica do IBGE, distante a poucos metros do Tororó. Um funcionário do instituto contou ao Correio que os trabalhadores se preocuparam com o rápido alastramento do fogo na mata e, para proteger a reserva, decidiram combatê-lo. Eles saíram em um caminhão-pipa com o motorista, mas a informação preliminar é que eles foram cercados pelas chamas e não conseguiram escapar. Apenas o condutor do veículo saiu ileso. A dinâmica do fato será esclarecida somente após a perícia da Polícia Civil.

Dário, amigo dos brigadistas, contou que os colegas atuavam na área há mais de 40 anos e eram experientes no combate à incêndios. “Não sei dizer o que houve. O negócio é que o fogo não depende só da experiência. Você nunca sabe para onde ele está indo. Na hora, você perde o sentido, se desespera, prpcura uma rota de saída e não consegue”, afirmou.

Valmir morava na Cidade Ocidental (GO), e José, na Ponte Alta Norte do Gama. Os dois deixam as esposas, filhos e netos.

Nota

Em nota oficial, a presidência do IBGE informou que o incêndio teve início em uma área externa situada em frente à Reserva Ecológica do IBGE. “Dois servidores do IBGE, participantes da brigada de incêndio do órgão, faleceram durante o combate ao fogo nessa área externa, que apresentava risco de se alastrar para a reserva do IBGE. A direção do Instituto, por meio da Superintendência no Distrito Federal, está prestando apoio às famílias das vítimas e tomando todas as medidas necessárias”, informou o instituto.