Arma é encontrada após mulher ter descontrole emocional no Recanto das Emas

Na noite desta terça-feira (29/7), no Recanto das Emas, uma mulher foi encontrada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dentro de um carro com sinais de alteração psicológica. No veículo, foram encontrados indícios de consumo de substâncias, como medicamentos, bebida alcoólica e energético. Durante as buscas em um momento posterior, um revólver foi encontrado próximo ao local.



A PMDF foi acionada pelo irmão da vítima, que permanecia em contato telefônico com a irmã e demonstrava preocupação com o estado emocional da jovem.

No local, os policiais imediatamente prestaram socorro e conduziram a mulher ao 36º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) do Recanto das Emas para atendimento de emergência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Posteriormente, a jovem revelou ao irmão que estava em posse de uma arma de fogo, mas que havia jogado pela janela do veículo antes da chegada da equipe policial. Imediatamente, o homem entrou em contato com os policiais, que retornaram ao ponto inicial da ocorrência para procurar o armamento.

Após buscas na vegetação próxima à estrada, a equipe conseguiu localizar um revólver, além de seis munições intactas. A arma e os projéteis foram apreendidos e apresentados à 27ª Delegacia de Polícia.