Recanto das Emas completa 32 anos e comemoração vai até agosto

Há 32 anos, as terras do Recanto das Emas, ocupadas por pequenas chácaras, recebiam o status de região administrativa (RA). O território era cercado pela planta "canela-de-ema" e existia nas redondezas um sítio arqueológico que se chamava "Recanto". Essa combinação deu nome à cidade que tem mais de 133,5 mil habitantes, conforme a Pesquisa Distrital Por Amostra de Domicílios (Pdad) 2021. Seu cartão-postal é o monumento das emas, que fica na entrada da RA e é um patrimônio da cidade.

Com a programação recheada de atividades para comemorar o aniversário, ocorrido nesta segunda-feira (28/7), os moradores e visitantes podem desfrutar de várias ações que ocorrerão na cidade, como o Festival de Música, no próximo fim de semana, o corte do bolo e o desfile cívico, em 8 de agosto, entre outras.

Ao Correio, o administrador Carlos Dalvan, morador do Recanto desde os 6 anos, disse que fica muito feliz de contribuir com as melhorias que vêm acontecendo nos últimos anos. "É muito progresso, com muitas grandes empresas chegando ao Recanto. O aumento do crescimento econômico, geração de emprego e esse bem-estar da comunidade é o que nos motiva", ressaltou.

Dalvan também enaltece a generosidade dos habitantes. "Todo mundo gosta de falar que a nossa cidade é grande, mas isso só acontece porque nós temos um povo gigantesco, com o coração maravilhoso, trabalhador, que luta pelas melhorias da cidade, pela sua família e que, aos poucos, vem transformando a realidade da nossa comunidade", afirmou.

"Aqui vale a pena conhecer, porque é uma cidade que encanta. O nosso Recanto, além de ser uma cidade amada, é deslumbrante. Temos uma área rural, um parque urbano, um parque ecológico, a Cachoeira Três Quedas, mas o mais interessante, com certeza, são os moradores", reforçou o administrador.

Oportunidades

Um deles é o vigilante Fernando Alves, 44 anos, morador do Recanto há 15 anos. Ele saiu de Samambaia com a mãe, onde não havia muitas opções e oportunidades. A mudança foi em busca de melhores condições de vida. "Minha mãe, de idade, passava por algumas dificuldades na questão da locomoção, mercado e outras necessidades", relembrou.

"Aqui onde eu moro, arrumei praticidade. Tem tudo perto, como os comércios locais, mercado, farmácia. Não preciso sair daqui pra nada", enfatizou. "Eu me adaptei muito ao Recanto e minha mãe, também. Infelizmente, ela faleceu, mas teve aqui uma qualidade de vida melhor do que eu tinha onde eu morava. Hoje em dia, eu não trocaria o Recanto por lugar algum de Brasília", garantiu o vigilante. Outro aspecto apreciado por Alves é a comida da região, boa, com um leque variado de opções.

Voltando para casa com a filha Sofia, a assistente administrativa, Luciana Pereira, 41, vive há 22 anos na cidade. Em busca de trabalho e de crescimento, veio de Minas Gerais direto para o Recanto das Emas e não se arrependeu em nenhum momento. "Tem tudo por aqui. É um lugar muito bom, com tudo muito perto. Eu sempre recomendo, porque adoro aqui", enfatizou. Para Luciana, o toque de melhoria que falta é finalizar o hospital e levar mais lojas para o shopping.

