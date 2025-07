Tradicional quermesse japonesa no templo budista começa neste fim de semana

A festa, com o tema O chamado do tambor, destaca a simbologia do taiko (tambor japonês) - (crédito: Reprodução/Templo Shin Budista de Brasília)

Em templos, praças e festivais, a cultura japonesa se manifesta pelos encontros entre gerações, ensinando respeito aos antepassados e reforçando valores. Em 2025, Brasília se prepara para celebrar a tradição e a cultura japonesa mais uma vez. A partir de amanhã, o Templo Shin Budista Terra Pura, na Asa Sul, promove o Obon Matsuri 2025, festival que ocupa todos os sábados e domingos de agosto com uma programação cultural aberta ao público de apresentações artísticas, oficinas gratuitas e uma praça de alimentação com os sabores autênticos do Japão. Realizado sempre das 16h às 22h, o evento agora traz um novo compromisso com a coletividade.

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>



Templo é uma das atrações turísticas de Brasília (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A antiga "quermesse do templo", como era carinhosamente conhecida, agora assume oficialmente o nome de Obon Matsuri, retomando suas raízes e o significado espiritual da celebração — um tributo aos ancestrais, como é tradição no Japão durante o Obon, um dos festivais mais importantes do calendário budista japonês. "Essa festividade tem um sentido religioso. É basicamente uma homenagem aos antepassados. Budismo é a fonte da cultura oriental", explica o monge Keizo Doi, de 37 anos, diretor do Templo Shin Budista Terra Pura.

Com o tema "O chamado do tambor", a edição de 2025 destaca a simbologia do taiko (tambor japonês), que ecoa por todo o evento como um convite à reunião, à escuta e à celebração coletiva. "O evento é aberto para o público. Nós vamos focar mais no aspecto cultural do que religioso. É importante a oportunidade do templo se expressar, apresentando a cultura", assinala o monge Keizo. "A festa só existe graças ao apoio da comunidade brasiliense. Já tem uma história de 55 anos", acrescenta.

Festa passa a se chamar Obon Matsuri, retomando suas raízes e o significado espiritual da celebração — um tributo aos ancestrais (foto: Reprodução/Templo Shin Budista de Brasília)

"A maior atração para a sociedade brasileira é a comida japonesa. É algo que realmente aproxima as pessoas do nosso evento e da nossa cultura", adianta. Os pratos, preparados com autenticidade e dedicação, incluem yakisoba, tonkatsu, karaague, guioza, onigiri, tempurá, udon e doces típicos. A festa também conta com o Yakisoba Solidário — o visitante pode comprar o prato por um valor promocional, que será doado a pessoas em situação de rua.

Na programação, há apresentações de artes marciais (foto: Reprodução/Templo Shin Budista de Brasília)

Outro diferencial do Obon Matsuri 2025 é o compromisso com a inclusão e a sustentabilidade. O evento tem intérpretes de Libras, espaço sensorial para pessoas neurodivergentes, coleta seletiva de resíduos, além de parcerias com cooperativas de reciclagem. Haverá ainda monitoramento de ruídos para garantir conforto acústico a todos.

Um dos momentos mais aguardados é o Bon Odori, tradicional dança coletiva, que celebra a vida dos antepassados em movimentos circulares, conduzidos por coreografias simples e envolventes. Também fazem parte da agenda: shows de Taiko, com grupos locais e convidados; apresentações de dança Kabuki, teatro clássico japonês; demonstrações de artes marciais; oficinas gratuitas de culinária japonesa, sumiê (pintura), shodô (caligrafia), ikebana (arranjo floral) e shiatsu (massagem); concurso de cosplay, celebrando personagens de anime e mangá; e palestras sobre a história do mangá, que abordam desde a arte clássica japonesa até fenômenos modernos como Naruto e One Piece.

Serviço — Obon Matsuri 2025

Onde e quando: todos os sábados e domingos de agosto, na 315/316 Sul

Horário: das 16h às 22h

Quanto: a partir de R$ 11, à venda no site Sympla

Entrada gratuita para crianças de até 8 anos

Meia-entrada social mediante doação de 1k de alimento não perecível

A partir da próxima segunda-feira, será disponibilizada uma quantidade limitada de cortesias para o Dia dos Pais, comemorado em 10 de agosto

As oficinas culturais são gratuitas, com vagas limitadas e inscrições realizadas diretamente no local

Programação deste fim de semana

Sábado (2/8)

17h: Concurso cosplay; oficina de sumi-e (pintura japonesa)

18h35: Bon Odori/Matsuri Dance (danças tradicionais japonesas)

18h45: Oficina de história do mangá

19h40: Apresentação de pop dance

20h: Oficina de culinária; oficina de ikebana (arranjo floral)

20h10: Wadaiko (tambor japonês)

20h40: Bon Odori/Matsuri Dance

Domingo (3/8)

17h: Concurso cosplay

17h: Oficina de sumi-e (pintura japonesa)

18h35: Bon Odori/Matsuri Dance

18h45: Oficina de história do mangá

19h55: Apresentação de pop dance

20h: Oficina de culinária; oficina de ikebana

20h30: Wadaiko

21h - Bon Odori/Matsuri Dance

A programação completa e atualizações do festival pelo perfil oficial no Instagram: @budismodaterrapura.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso