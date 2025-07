Terceira edição do Voa Festival recebe banda de reggae The Wailers

The Wailers são atração confirmada do Voa Festival este ano - (crédito: Jose Chepe de Villegas)

A terceira edição do Voa Festival será realizada entre os dias 24 e 26 de outubro, no Espaço Cultural Minas Tênis Clube. Mais de 20 atrações, nacionais e internacionais, passarão pelo palco do Voa nesta edição.

A primeira atração confirmada é a banda jamaicana The Wailers, conhecida por ter revelado Bob Marley. Os ingressos para o festival já estão à venda pelo site, com valores a partir de R$50.

A banda jamaicana de reggae The Wailers foi formada em 1961 e já vendeu mais de 250 milhões de discos. A apresentação do grupo em Brasília celebrará os 30 anos do álbum Natural Mystic. O álbum contém faixas como Africa Unite, Iron Lion Zion e So Much Trouble in the World.

Nomes como Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer e o baixista Aston “Familyman” Barrett já passaram pela banda. Atualmente, o grupo é liderado por Mitchell Brunings e Aston Barrett Jr, filho do baixista.

Serviço

The Wailers no Voa Festival

No dia 24 de outubro, às 19h, no Espaço Cultural Minas Tênis Clube. Venda de ingressos a partir de R$50 pelo link. Não recomendado para menores de 18 anos.