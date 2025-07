Luciana Meireles apresenta 'O Sumiço da Alembrança' em Samambaia

A atriz brincante Luciana Meireles apresenta o espetáculo solo O Sumiço da Alembrança neste sábado (2/8) e no domingo (3/8), às 19h, no Complexo Cultural de Samambaia. A entrada é gratuita. No espetáculo, Maria das Alembranças, velha guardiã do olho d'água da memória, trabalha nas terras do avesso do mundo, protegendo histórias que não podem ser esquecidas. Um dia, encontra uma semente prestes a se perder do tempo e passa a buscar ajuda para encontrar a alembrança.

O Sumiço da Alembrança é inspirado nos folguedos populares brasileiros e destaca o papel da memória e ancestralidade na formação da identidade de um povo, buscando provocar reflexões sobre o impacto das novas tecnologias no imaginário cultural da sociedade.

Durante o processo de criação do espetáculo, Meireles promoveu três oficinas no Complexo Cultural de Samambaia, com o tema O teatro das figuras alembradas. O objetivo dos encontros foi compartilhar o processo criativo da peça com a comunidade e fomentar o acesso à pesquisa e criação cênica na periferia do Distrito Federal. A escolha de Samambaia para as apresentações também parte da vivência da atriz, que é moradora e ativista cultural da cidade.

Serviço

O Sumiço da Alembrança

De Luciana Meireles. Neste sábado (2/8) e domingo (3/8), às 19h, no Complexo Cultural de Samambaia. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.