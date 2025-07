Suspeito de esfaquear e matar homem em Águas Claras é preso

Foi preso, nesta terça-feira (29/7), Diego dos Reis Lobo, de 35 anos, suspeito de ter esfaqueado e matado Anderson Melo Farias, 32, na QS 3 de Águas Claras, em 27 de abril. Diego era procurado pela Polícia Civil (PCDF) e foi preso em Valparaíso de Goiás.

No dia do crime, uma câmara de segurança filmou o momento em que Diego estaciona o carro e desce do veículo para roubar o celular de Anderson. As imagens mostram que a vítima agarrou o casaco do criminoso e os dois caíram juntos no chão. Anderson foi esfaqueado no peito durante o confronto e morreu minutos depois.

Outro homem, que aparece no vídeo, passava pelo local tentou ajudar a vítima, sem sucesso.

Confira o momento do crime: