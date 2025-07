Gabigol reata com Rafaella Santos e os dois já moram juntos

Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Cruzeiro, e Rafaella Santos, irmã de Neymar, deram um novo passo no relacionamento e passaram a viver juntos na mansão do jogador, em Belo Horizonte (MG). A mudança aconteceu nesta quarta-feira (30), após um período de afastamento entre os dois.

Durante o show da dupla Henrique e Juliano, no último dia 4 de julho, Rafaella falou ao programa TV Fama sobre o desejo de ser mãe: “Quero muito ser mamãe. Quem sabe no ano que vem, já está na agenda!”. O sonho de ter filhos também faz parte dos planos de Gabigol, que já declarou publicamente o desejo de ser pai antes dos 30 anos — idade que completará no próximo mês.

Segundo informações do portal EXTRA, o casal vive uma relação de idas e vindas há cerca de dez anos. Em maio deste ano, surgiram rumores de separação e especulações sobre uma possível traição do jogador, que teria sido visto com uma jovem de Minas Gerais.

Na época, Gabigol rebateu as especulações com uma declaração pública: “Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal. Foi publicada hoje uma matéria com informações distorcidas e completamente falsas."

Ele ainda completou: “Entendo que figuras públicas estejam mais expostas, mas isso não justifica a propagação de mentiras. Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo que envolve sua continuidade ou não foi conversado e decidido entre nós, com respeito e maturidade.”