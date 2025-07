Prisão

Dupla é presa por furtar e comercializar produtos na Feira do Rolo Um dos detidos teria invadido e furtado uma loja, em Taguatinga. O outro, teria recptado e tentado comercializar os produtos na Feira do Rolo, em Ceilândia. A dupla foi localizada com a ajuda de imagens de câmeras de segurança