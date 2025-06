Polícia recupera bicicleta roubada e a devolve para a criança vítima do crime

Um homem foi preso por receptação após ser flagrado vendendo uma bicicleta roubada na Ceilândia. O modelo, uma Aro 29, estava sendo divulgado em grupos de aplicativos de mensagens como produto de furto e estava sendo negociado na Feira do Rolo.

Na manhã deste sábado (14/6), policiais militares do 8º Batalhão reconheceram a bicicleta por meio das imagens compartilhadas nas redes sociais. Ao chegarem à feira, os militares localizaram o suspeito, que apresentou uma nota fiscal do produto. No entanto, após consulta, os policiais constataram que o documento era falso e não possuía registro junto à Secretaria da Fazenda.

A equipe conseguiu localizar o boletim de ocorrência feito pela vítima na época do crime e descobriu que a vítima era um menino de 10 anos. Os militares localizaram a família e devolveram a bicicleta ao menino. O suspeito foi preso em flagrante por receptação e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte).

Receptação

O crime de receptação está previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro e consiste, em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar produto de crime, sabendo da sua origem ilícita. Também pode ocorrer quando alguém vende, expõe à venda ou facilita a venda de objetos provenientes de crime.

