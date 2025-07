Colisão entre caminhão e motocicleta na EPNB deixa homem gravemente ferido

Na manhã desta quarta-feira (30/7), um acidente entre um caminhão e uma motocicleta em um viaduto situado entre a Candangolândia e Núcleo Bandeirante, sentido Riacho Fundo, deixou um homem gravemente ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empenhando três viaturas. No local, os militares encontraram o motociclista gravemente ferido, com uma suspeita de fratura na perna e outros tipos de ferimentos. O paciente foi encaminhado consciente e orientado ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.