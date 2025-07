Bebê de 1 ano morre em Luziânia e polícia suspeita de espancamento

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) apura a morte de um bebê de 1 ano, no bairro Vila Portuguesa, em Luziânia (GO). As investigações ainda estão em andamento, mas há indícios de que Kayron Lucas tenha sido espancado. As principais suspeitas de terem cometido o crime são a tia e a companheira dela, que foram presas nessa terça-feira (29/7), dia em que ocorreu o fato.

Leia também: Pastor acusado de estuprar virtualmente menina de 13 anos é preso

Moradores da região acordaram por volta da meia-noite, com gritos de agonia de uma criança e a movimentação de unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na rua. As responsáveis pelo chamado foram as próprias suspeitas. À equipe médica, elas alegaram inicialmente que a criança havia desmaiado. Mas, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o menino estava morto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em um primeiro momento, afirmaram que o bebê havia se engasgado com leite. Depois, mudaram a versão e disseram que ele havia caído da cama. A contradição e a quantidade de hematomas no corpo da criança levantou suspeitas entre os socorristas, que acionaram a Polícia Militar (PMGO).

Ao chegarem à residência, os agentes prenderam as duas mulheres em flagrante. A casa foi isolada para trabalho da perícia e o caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Luziânia. A Polícia Civil de Goiás confirmou a morte da criança e a prisão do casal.

Segundo familiares, no passado, o bebê apareceu machucado. À época, as suspeitas também alegaram que ele havia caído da cama. O garoto chegou a ser levado ao hospital, mas, sem provas, foi tratado como um acidente. "Minha mãe confiava muito na minha tia pra tudo mesmo. Mas quando ela (a tia) brigava com a companheira dela, a esposa dela descontava a raiva no neném", escreveu a irmã do menino, uma adolescente de 16 anos.

O caso agora está nas mãos da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que tenta entender o que de fato aconteceu. O corpo de Kayron foi sepultado na tarde desta quarta-feira (30/7), no Cemitério Municipal Santa Luzia, em Goiás.