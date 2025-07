Cuidadora é presa em flagrante por agredir idosa com Alzheimer no DF

Uma cuidadora de 57 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na tarde desta quarta-feira (30/7), suspeita de cometer maus-tratos contra uma idosa de 78 anos com Alzheimer em estágio avançado. O caso aconteceu em Santa Maria e foi atendido por agentes da 33ª Delegacia de Polícia.

A denúncia foi feita pelo filho da vítima, que, desconfiado do estado físico e emocional da mãe, instalou câmeras de segurança na residência. As imagens confirmaram as suspeitas e flagraram agressões físicas, incluindo socos no rosto da idosa.

Leia também: Homem é preso na Asa Sul por agredir e manter mãe idosa em condições subumanas

Diante da gravação, o filho procurou imediatamente a delegacia. Policiais foram até a casa da vítima e a encontraram com diversos hematomas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a idosa ao Hospital Regional de Santa Maria, onde recebeu atendimento médico.

A cuidadora foi autuada por lesão corporal e por expor a idosa a situação de risco, conforme o artigo 99 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). Casos de maus-tratos a idosos podem ser denunciados pelo Disque 100 ou diretamente nas delegacias.

Colaborou Mariana Saraiva

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Homem é preso por tentativa de feminicídio no Recanto das Emas

Homem é preso por tentativa de feminicídio no Recanto das Emas Cidades DF Fim de férias de Rollemberg: "Voando para assumir o mandato"

Fim de férias de Rollemberg: "Voando para assumir o mandato" Cidades DF Homem foragido há 26 anos por homicídio em Brazlândia é encontrado na Bahia

Homem foragido há 26 anos por homicídio em Brazlândia é encontrado na Bahia Cidades DF Previsão do tempo: DF segue com tempo seco e temperaturas amenas

Previsão do tempo: DF segue com tempo seco e temperaturas amenas Cidades DF Caminhão tomba e pega fogo na BR-020

Caminhão tomba e pega fogo na BR-020 Cidades DF Carro capota próximo ao Zoológico e deixa dois feridos