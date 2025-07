BR 060 está parcialmente interditada para retirada de painel

Desde as 12h desta quinta-feira (31/7), a BR 060 está parcialmente interditada para operação de retirada de um Painel de Mensagens Variáveis (PMV) que apresenta risco iminente de queda em decorrência de um sinistro de trânsito ocorrido no último dia 15 de julho. A pista sentido Goiânia está liberada, enquanto a pista no sentido Brasília encontra-se bloqueada do km 39 ao 42.

A interdição ocorre a partir do pedágio. A previsão é de que a remoção do equipamento dure cerca de uma hora. A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local e, sempre que possível, optarem por rotas alternativas até a liberação total da via.