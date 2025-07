Servidor do IBGE que morreu em incêndio é enterrado em Taguatinga

Familiares e amigos se despedem, na manhã desta quinta-feira (31/7), de Manoel José de Souza Neto, um dos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) morto ao tentar combater um incêndio florestal perto do Residencial Tororó, na BR-251, Km 06, em São Sebastião.

Manoel foi enterrado no Cemitério Campo da Boa Esperança de Taguatinga e não contou com velório. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) esteve presente durante a última homenagem ao servidor. Valmir de Souza e Silva, o outro servidor que perdeu a vida no ocorrido, foi enterrado na quarta-feira (30/7), no Cemitério Jardim Paraíso, na Cidade Ocidental (GO), onde residia com a família.

Os dois atuavam na brigada ambiental do IBGE e eram lotados na Reserva Ecológica do órgão, a poucos metros do local do incêndio. A despedida foi marcada por lágrimas e homenagens.

Ao Correio, o servidor aposentado Valdemir Rodrigues, 70, lamentou o ocorrido. "Foi uma susto para todos nós. Ninguém espera que algo assim vá acontecer durante o nosso trabalho", contou. "Ontem (quarta) eu fui ao velório do Valmir, e hoje (quinta) no do Manoel. É realmente uma pena", concluiu.