Homem é espancado até a morte em Brazlândia; polícia prende dois suspeitos

Um homem foi brutalmente assassinado com socos, chutes e pauladas, na madrugada do último domingo (27/7) na Quadra 56 da Vila São José, em Brazlândia. Câmeras de segurança no local filmaram o momento em que os criminosos perseguem a vítima antes de cometer o crime.

Segundo a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), que conduziu as investigações, testemunhas relataram que, momentos antes do crime, houve uma briga em uma distribuidora de bebidas próxima. A motivação para o homicídio teria sido um desentendimento envolvendo uma ciúmes. O grupo teria se revoltado porque a vítima estaria "mexendo" com uma mulher.

Durante as diligências, a 18ª DP apurou que um dos suspeitos havia furtado um carro Chevrolet Corsa vermelho para auxiliar na fuga. O veículo foi encontrado abandonado em uma área de mata e enviado para perícia. Denúncias anônimas levaram os policiais a uma chácara no setor Maranata, que fica na região, onde familiares de um dos envolvidos confirmaram a fuga dos suspeitos.

Após buscas intensas, dois dos três agressores foram presos em flagrante no setor Veredas, também em Brazlândia. Com eles, foram apreendidas roupas recém-lavadas que, segundo testemunhas, eram as mesmas usadas no momento do crime. Um dos detidos é maior de idade, e o outro, um adolescente. O terceiro envolvido foi identificado como um garoto de apenas 13 anos.

Com a identificação de todos os autores, a Polícia Civil concluiu o inquérito e o caso será encaminhado ao Poder Judiciário.