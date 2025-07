Mulher é presa por furtar idosos em diversas regiões do DF

Uma mulher de 42 anos foi presa, em Santa Maria, suspeita de furtar idosos. As investigações revelaram que a autora revirava bolsas e residências das vítimas em busca de cartões e dados bancários, os quais usava para realizar compras, sem o conhecimento dos donos. No caso das pessoas idosas, ela agia durante a madrugada, enquanto as vítimas dormiam.

Segundo a 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) — que realizou a prisão —, a suspeita, que se encontrava foragida da Justiça, tinha quatro mandados de prisão preventiva em aberto. Conforme as investigações, ela agia no Lago Sul, Setor de Mansões Parkway e Noroeste.

Entre os alvos, estavam duas idosas, de 90 e 84 anos, das quais a mulher se passava por cuidadora. A intervenção dos policiais da 10ª DP impediu que uma terceira idosa, de 89 anos, também se tornasse vítima.

No Noroeste, a acusada trabalhava como empregada doméstica e realizou diversas compras não autorizadas com o cartão bancário de um homem de 59 anos, utilizando-o em supermercados e com uma máquina de cartão própria. E no Setor de Mansões Parkway, onde atuava como diarista, ela também praticou fraude bancária com os cartões da vítima.

A mulher é denunciada em quatro inquéritos policiais por furto mediante fraude, crime que pode render de dois a oito anos de prisão. Devido ao seu status de foragida, todos os seus processos criminais estavam suspensos em quatro Varas Criminais, aguardando sua captura.