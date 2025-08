Educação inicia revalidação de inscrições para creches públicas

A Secretaria de Educação (SEEDF) começou a revalidar as inscrições para creches públicas nesta quinta-feira (31/7). O processo, organizado pelas Coordenações Regionais de Ensino (CREs), tem como meta principal atualizar a lista de espera e garantir que apenas os cadastros ativos continuem concorrendo a uma vaga.

Segundo a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav), cada CRE elaborou seu próprio cronograma de atendimento presencial. As famílias estão sendo contatadas por diversos meios, incluindo WhatsApp, ligações e redes sociais, para serem informadas sobre a data, o horário e os documentos necessários.

Até 29 de agosto, as 14 regionais de ensino do DF conduzirão a revalidação. Em muitas delas, como no Plano Piloto, em Samambaia e no Gama, o atendimento foi segmentado por sub-região, idade da criança ou até mesmo ordem alfabética para otimizar o fluxo.

A previsão é de que sejam atendidas, em média, de 60 a 120 famílias por dia em cada regional, com horários que variam das 8h às 17h. A SEEDF ressalta que o objetivo é tornar o processo mais ágil e confortável para os pais, oferecendo apoio logístico, como água e espaços cobertos.

Mais informações podem ser encontradas no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche, disponível no site da Secretaria de Educação ou nas regionais de ensino.

Confira a lista de documentos necessários para o atendimento:

Documento de identidade e CPF do responsável legal

Certidão de nascimento da criança

Comprovante de residência atualizado (dos últimos 90 dias)

Comprovante de renda de todos os membros da família (contracheque, extrato bancário ou declaração autônoma)

Cartão do Bolsa Família ou Cadastro Único (se houver)

Laudo médico ou relatório pedagógico (para crianças com deficiência, transtornos ou altas habilidades)

Declaração de trabalho da mãe, pai ou responsável legal (quando aplicável)

Declaração de matrícula de irmãos (se estudam na rede pública de ensino)