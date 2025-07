Secretaria de Educação define banca para seleção de professores temporários

RP Raphaela Peixoto

O Instituto Quadrix foi a instituição escolhida para ser a banca organizadora do Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de banco de professores substitutos para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, referente ao exercício letivo de 2026. A informação consta no Diário Oficial do DF desta terça-feira (29/7), na página 36.

Segundo o cronograma previsto no termo de referência — documento que orienta a contratação da banca organizadora —, a publicação do edital ocorrerá na próxima terça-feira (5/8). O documento também prevê a aplicação de provas objetivas e práticas. A primeira será realizada em 5 de outubro.

"A prova objetiva consistirá em 120 itens para julgamento certo ou errado, abrangendo conhecimentos básicos e específicos, a serem definidos no edital de abertura, sendo: 20 itens de conhecimentos básicos; 50 itens de conhecimentos complementares; 50 itens de conhecimentos específicos, para as áreas de formação disponíveis para inscrição", estabelece o termo de referência.

Concurso em 2026

O Governo do Distrito Federal (GDF) prevê a realização de um novo concurso público no próximo ano. A medida integra o pacote de propostas do GDF aceito pelo sindicato da categoria, que pôs fim à greve dos professores após mais de 20 dias de paralisação. O edital está previsto para o primeiro semestre de 2026.

À época, o governo também se comprometeu a nomear até 3 mil aprovados no último concurso ainda em 2025.