Ibaneis Rocha recebe motoclube no Palácio do Buriti nesta sexta

Na manhã desta sexta-feira (1º/8), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu integrantes do moto clube Esquadrão de Cristo, que estão na cidade para participar do Capital Moto Week (CMW).

Durante a visita, o chefe do Executivo local ressaltou a importância do evento para a cidade. “Todos os anos, reunimos o nosso grupo de secretários para dar toda a infraestrutura para que o evento transcorra com toda a segurança e com todo o necessário”, pontuou.

Segundo o governador, para o CMW 2025, o governo do Distrito Federal investiu cerca de R$ 10 milhões na melhoria da estrutura do Parque da Granja do Torto. “Também colocamos mais R$ 3 milhões para cobrir as despesas do evento. Fazemos questão de participar ativamente desse que é o maior evento motociclístico da América Latina”, comentou Ibaneis.

O presidente do Esquadrão de Cristo, Cesar Otavio Valente, ressaltou que o motivo da visita ao Palácio do Buriti foi para agradecer o apoio do governador ao CMW. “Viemos aqui para agradecer todo o incentivo e parabenizar o governador Ibaneis Rocha pela administração e dizer que somos muito felizes”, elogiou.

Além do governador, os secretários Gustavo Rocha (Casa Civil), José Humberto Pires (Segov) e Paco Britto (Serint) também marcaram presença no encontro.