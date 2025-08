Menina grava momento em que pai é baleado e morto em Luziânia

Um vídeo gravado por uma jovem chocou moradores do Bairro Parque X, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Nas imagens, é possível ver a filha correndo e gritando desesperadamente enquanto testemunha o assassinato do pai. "Não, por favor! Me ajuda, gente!", implora a jovem, enquanto tiros ecoam ao fundo. A cena brutal ocorreu na tarde da última segunda-feira (28/7) e mobilizou a Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Leia também: Bebê de 1 ano morre em Luziânia e polícia suspeita de espancamento

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, a vítima — cuja identidade ainda não foi divulgada — mantinha um relacionamento amoroso clandestino com uma mulher conhecida apenas como “Japa”. Segundo as investigações preliminares, o homem foi atraído até o local do crime após receber uma mensagem da mulher marcando um encontro.

Ao chegar ao endereço combinado, o homem foi surpreendido por um atirador, que efetuou pelo menos cinco disparos. Ele morreu ainda no local, antes de receber qualquer socorro.

Abalados pela violência da cena e pelos gritos da filha, moradores acionaram a PMGO, que realizou buscas na região. No entanto, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) assumiu o caso e trabalha para esclarecer a motivação do crime, bem como identificar a autoria dos disparos. Uma das linhas de investigação é que o homicídio possa estar ligado a ciúmes ou vingança.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular