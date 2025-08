"Existe um compromisso com o centro da cidade", afirma diretor do Senac-DF

O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, conversou com as jornalistas Mariana Niederauer e Luciana Corrêa - (crédito: DA PRESS)

O desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal foi o tema do Podcast do Correio, com a participação do diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF), Vitor Corrêa. Às jornalistas Mariana Niederauer e Luciana Corrêa, ele afirmou que o comércio movimenta em torno de R$ 10 bilhões por ano e que representa 3,5% do PIB, onde emprega e gera renda para aproximadamente 130 mil pessoas.

Vitor comentou sobre o papel importante que a entidade possui em ajudar na reconstrução e na revitalização do Setor Comercial Sul (SCS). "Existe um compromisso com o centro da cidade, assumido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomercio-DF), pelo nosso presidente, José Aparecido, entendendo que o centro de Brasília será recuperado quando a gente ocupá-lo", disse.

O diretor também explicou que o Senac inaugurou um prédio, em março deste ano, na Quadra 4, unidade que realiza cinco mil matrículas de alunos por ano, focada em saúde, bem-estar, gastronomia e turismo. Ele salientou que, em setembro, será inaugurada uma nova unidade, na Quadra 6, focada em economia criativa e tecnologia.

No segmento de turismo, Vitor destaca o trabalho na Casa de Chá, um edifício projetado por Oscar Niemeyer na Praça dos Três Poderes, reinaugurada há um ano pelo Senac-DF e que já se tornou o segundo monumento mais procurado da cidade.

"Foi a partir dessa revisita da Praça dos Três Poderes que as pessoas pleitearam que tivesse uma recuperação da praça como um todo, e aí está vindo agora novo piso, iluminação, restauro de todos os monumentos da praça e acessibilidade", comentou, referindo-se à revitalização anunciada pelo Iphan.

Profissionalização

Outro ponto importante citado pelo diretor é que o Senac está planejando abrir 3 mil vagas de curso técnico no contraturno escolar em 2026. Regiões como Planaltina, Recanto das Emas e Plano Piloto vão receber mais de 20 modalidades educacionais. "A gente paga um auxílio para o aluno, onde ele recebe uma bolsa de até R$ 200, durante dois anos de formação. Ele estuda de manhã e faz o curso à tarde, então tem muita oportunidade", ressaltou. Há ainda oferta de formações de nível superior, em duas unidades da Faculdade Senac.

Vitor também falou sobre os idosos que fazem cursos no Senac. "Temos muitos casos em gastronomia, um curso lançado no ano passado, de pessoas que estavam no mercado com outra profissão, vieram para a para o curso e estão trabalhando em restaurante hoje. Temos muitas formações para 50, para 60, e para 70 anos. Essa introdução do mundo tecnológico para as pessoas que não nasceram a partir da tecnologia, tem para todas as idades, gostos, para toda a duração, com curso EAD também, mas é centralmente presencial", finalizou.

