Empresários apostam no novo PDOT para destravar investimentos

A aprovação da proposta do novo PDOT, no Conselho de Planejamento, animou o setor produtivo da capital federal - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A aprovação da proposta do novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT, no Conselho de Planejamento, animou o setor produtivo da capital federal. Entidades, como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon), celebraram o envio da proposta para a Câmara Legislativa.

Com previsão de aprovação até o fim do ano pelos distritais e respectiva sanção do governador Ibaneis Rocha, o presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Cleber Valadão Júnior, avalia que é "urgente a revisão do PDOT, que define, por exemplo, quais áreas são destinadas à moradia, à agricultura, ao comércio, entre outros usos. A legislação está atrasada há seis anos, e isso deixa todo o território vulnerável a ocupações irregulares e desordenadas".

Para Valadão, um PDOT atualizado é fundamental para promover mobilidade, moradia digna e inclusão social sem impor barreiras ao desenvolvimento econômico. "Este é o momento de construirmos, juntos, um marco regulatório que assegure segurança jurídica e qualidade de vida à população", afirma.

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, vê a aprovação do PDOT no Conplan como consequência direta da "mobilização entre o setor produtivo, diversos segmentos da sociedade, além dos poderes Executivo e Legislativo". "É um projeto que consolida a expansão ordenada do Distrito Federal, permitindo a regularização de regiões estratégicas, que incluem áreas comerciais e de interesse social. Com isso, teremos mais segurança jurídica e abriremos espaço para novos investimentos e desenvolvimento sustentável", completa José Aparecido.

Ouvir a população é fundamental

Na Câmara Legislativa, há um movimento para estimular a participação popular durante a tramitação do PDOT. O texto precisará passar por quatro comissões antes de ir a plenário, e a ideia é realizar audiências públicas nos colegiados, como antecipou o deputado distrital Fábio Félix, do PSol, em entrevista ao programa CB.Poder, na semana passada.

"Sabemos que o Distrito Federal é marcado por um conflito fundiário muito grande e a participação popular é fundamental", disse o distrital. "Precisamos falar da regularização fundiária nas áreas de interesse social. Sabemos que essa regularização faz parte da elite, mas quem convive com ações de desocupação é a população mais carentes", completou.

Estágio na Emater

A Emater-DF está entre as instituições contempladas no Processo Seletivo de Estágio nº 02/2025 do GDF, com inscrições prorrogadas até 12 de agosto. As vagas são voltadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior, com ênfase em cursos como agronomia, engenharia agrícola, administração e gestão ambiental. A novidade deste ano é a inclusão de engenharia de software.

Os estagiários atuarão em projetos de extensão rural, agricultura familiar e desenvolvimento sustentável — ações alinhadas à estratégia de fortalecimento do setor agropecuário do Distrito Federal. A bolsa varia de R$ 548 a R$ 715, com carga semanal de 20 horas e atuação presencial em diversas regiões administrativas. A seleção é feita em parceria com o CIEE.

Atendimentos em Planaltina

Hoje e amanhã, o projeto Fecomércio + Perto de Todos promove uma nova edição em Planaltina, oferecendo atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, educação e lazer (foto: Divulgação)

Hoje (1º/8) e amanhã, o projeto Fecomércio Perto de Todos promove uma nova edição em Planaltina, oferecendo atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, educação e lazer. A ação será realizada na Estância Mestre D'Armas (km25 da BR-020), com participação de Sesc, Senac e Instituto Fecomércio, além de órgãos como Caesb, Neoenergia, Polícia Civil, SRTE e Defensoria Pública.

Desde 2021, o projeto soma mais de 120 mil atendimentos e reforça o papel do Sistema Fecomércio-DF no desenvolvimento social e econômico do DF. As próximas edições estão previstas para Vicente Pires (5 e 6 de setembro) e Gama (3 e 4 de outubro).

Novo espaço para a Quituart

O acordo prevê a cessão dos naming rights da Quituart para o BRB (foto: Arquivo pessoal)

O GDF firmou, ontem, um protocolo de intenções com a Cooperativa Quituart, no Lago Norte, para viabilizar um novo espaço para a tradicional feira de arte e gastronomia. O acordo prevê a cessão dos naming rights do local para o BRB e o desenvolvimento de iniciativas voltadas ao fortalecimento da identidade cultural da capital. Localizada na SHIN 9/10, a feira é um tradicional ponto de encontro da boemia e dos amantes da gastronomia. Funciona às quintas e sextas, das 18h à meia-noite; aos sábados e domingos, das 10h às 18h; e serve pizzas de terça a domingo, das 18h às 22h.