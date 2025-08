Adolescente é flagrado com cocaína na 410 Norte e levado à DCA

PMDF flagra adolescente com cocaína na 410 Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido com porções de cocaína, na quadra 410 Norte. Moradores da região denunciaram uma movimentação suspeita envolvendo dois indivíduos, supostamente ligados ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o jovem foi flagrado com porções de cocaína após tentar fugir da abordagem policial.

A equipe do 3º Batalhão foi ao local e identificou um dos suspeitos com base nas características relatadas, nesta sexta-feira (1º/8). Ao perceber a aproximação dos militares, o adolescente correu em direção à 411 Norte, sendo interceptado e abordado próximo a 211 Norte.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de cocaína. Após refazerem o trajeto da fuga, a equipe localizou mais duas porções da droga e R$ 44 em dinheiro, valor possivelmente da venda de entorpecentes. O segundo suspeito também foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao porte e uso de drogas.