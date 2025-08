Caso da 113 Sul: STJ retoma julgamento de Adriana Villela na próxima semana

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) retoma na próxima terça-feira (5/8) o julgamento do recurso apresentado pela defesa de Adriana Villela, condenada em 2019 a 61 anos e 3 meses de prisão pelo triplo homicídio dos pais, o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela e a advogada Maria Carvalho Mendes Villela, e da empregada doméstica da família, Francisca Nascimento da Silva. O caso, que ocorreu em 2009, ficou conhecido como "o crime da 113 sul".

A retomada do julgamento foi anunciada neste sábado (2/8) pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que junto ao Ministério Público do Distrito Federal (MPF) solicitou a prisão imediata da ré. O recurso em análise havia sido interrompido em março deste ano, após pedido de vista do ministro Sebastião Reis Júnior.

