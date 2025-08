Jovem de 28 anos morre em acidente na Cidade do Automóvel

Um homem, de 28 anos, morreu após uma colisão entre dois carros na via Estrutural, nas proximidades da Cidade do Automóvel, na madrugada deste sábado (2/8). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o acidente envolveu um Honda Civic branco e um Nissan Kicks preto. O motorista do Kicks não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os bombeiros foram acionados às 4h26 e mobilizaram cinco viaturas para atender a ocorrência. No local, também encontraram uma passageira no Nissan, V.C.B., com idade não informada, que foi socorrida consciente e com escoriações leves ao Hospital de Base.

Os ocupantes do Honda Civic, identificados como R.M.F.M., 26, e I.C.C.J., 29, estavam fora do carro quando o socorro chegou e não precisaram de atendimento. O local foi isolado e ficou sob responsabilidade da Polícia Civil (PCDF) e da Polícia Militar (PMDF). As causas do acidente ainda não foram divulgadas.