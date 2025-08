PRF prende mulheres com 29kg de maconha escondida em bagageiro de ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas mulheres que transportavam aproximadamente 29 kg de maconha em bagagens despachadas em um ônibus. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização na BR-060, no Recanto das Emas.

A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF. Durante a inspeção, os cães farejadores K9 Lacan e K9 Konan sinalizaram positivamente para a presença de entorpecentes em duas malas localizadas no compartimento de carga do ônibus. As bagagens foram identificadas e abertas na presença das proprietárias, revelando diversos tabletes de maconha.

As passageiras, de 18 e 21 anos, disseram que seguiam para uma cidade no interior do Nordeste. Elas foram detidas em flagrante e não informaram detalhes sobre a origem da droga ou os responsáveis pelo transporte.