Homem é preso pela 2ª vez em cinco dias após furtar igreja na Asa Norte

Um homem com diversas passagens pela polícia por furto foi preso, após ser reconhecido como autor do roubo de fios de energia de uma paróquia na 908 Norte. O suspeito foi abordado por uma equipe do 3º Batalhão da PMDF durante patrulhamento em uma área marcada por denúncias de tráfico de drogas, neste sábado (2). Esta é a segunda vez que ele é preso em menos de cinco dias.

No momento da abordagem, uma testemunha identificou o indivíduo como o responsável pelo furto recente a uma igreja da região. Com o reconhecimento e a apresentação de imagens que confirmavam a autoria dos crimes, os policiais o conduziram à delegacia para registro da ocorrência.

Cinco dias antes, em 28 de julho, o mesmo homem havia sido flagrado furtando um aparelho de ar-condicionado de uma torre de telefonia na 706 Norte. Ele foi preso em flagrante pelos militares enquanto desmontava o equipamento, mas acabou liberado após audiência de custódia no dia seguinte.

A PMDF ressalta que o furto de fios e cabos de energia tem sido um dos crimes mais recorrentes na Asa Norte. De acordo com a corporação, os crimes são frequentemente associados ao uso de drogas e à sensação de impunidade.