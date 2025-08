Quem é o motorista que atropelou 14 pessoas na Estrutural; entenda a dinâmica

O homem preso depois de atropelar e ferir 14 pessoas na Estrutural, na noite desse sábado (2/8), é Walisson Carvalho de Souza, 32 anos. O motorista dirigia embriagado, sem habilitação e em alta velocidade, quando perdeu o controle do carro e vitimou um grupo de crianças e mulheres.

Das 14 vítimas, nove são menores de idade, com 2, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9 e 14 anos. O Correio apurou que os pedestres estavam próximos a uma igreja — onde ocorria uma festividade — e na calçada de uma casa. Walisson conduzia um carro preto. Segundo testemunhas, ele colidiu contra um muro antes e, depois, na parede de uma casa.

Homem atropelou grupo de 14 pessoas (foto: Estrutural Online/Reprodução)

Na calçada, tinha uma barraca de pastéis e, com o impacto da batida, uma bacia de óleo quente caiu no chão e atingiu um menino de 5 anos, que sofreu queimaduras de segundo grau em 40% do corpo. Ele foi conduzido à Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

As outras vítimas foram levadas ao Hospital de Base e Hospital Regional de Taguatinga com escoriações na cabeça, ferimentos e dores na perna, escoriações no braço, dor no abdômen e na cervical e suspeita de fratura no quadril.

Walisson fugiu do local sem prestar socorro e apresentou-se à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) posteriormente. Ele foi preso em flagrante e vai responder por lesão corporal culposa, evasão de local de sinistro, condução de veículo sem habilitação com geração de risco de dano e omissão de socorro.