Fiéis atropelados na Estrutural faziam ação para retiro evangélico

Parte das 14 vítimas atropeladas por um motorista embriagado tinha acabado de sair de um culto em uma igreja evangélica da congregação da Assembleia de Deus, na Quadra 2 da Estrutural. O grave acidente ocorreu na noite desse sábado (2/8) e, entre os feridos, estão crianças, com idades entre 2 e 14 anos. O responsável, Walisson Carvalho de Souza, 32 anos, estava embriagado, dirigia em alta velocidade e sem carteira de habilitação, narraram testemunhas. Após fugir do local sem prestar socorro, ele se apresentou à delegacia e acabou preso.

As 14 vítimas estavam na calçada e na rua. Parte delas — a polícia e os bombeiros não souberam precisar quantas — estava posicionada em frente a uma barraca de pastéis montada pela própria igreja. Os fiéis vendiam salgados para arrecadar fundos para realizar um retiro de jovens.













O pastor do templo, Manuel Franco, falou ao Correio que Walisson passou pelo quebra-molas devagar e, depois, perdeu o controle do carro, atingindo o meio-fio e as pessoas que compravam pastel na calçada. “Ele perdeu o controle, saiu levando as pessoas e foi parar do outro lado da rua. Nisso, ele levou as pessoas debaixo do carro. Temos pessoas internadas, com bacia quebrada, uma criança toda enfaixada, porque o óleo quente pingou nela. Quando ele parou o carro, tinha uma mãe e duas filhas. Foi uma coisa horrorosa”, descreveu.

Com o impacto da primeira batida, uma bacia de óleo quente usada para fritar o salgado caiu ao chão e queimou uma criança de 5 anos. Ele sofreu queimaduras de segundo grau em 40% do corpo e foi conduzido à Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Apesar dos ferimentos, o estado não é grave.

Transportados

O Corpo de Bombeiros atendeu e transportou seis pessoas ao hospital: a criança de 5 anos que sofreu queimaduras; uma de 9 anos com escoriações e dores no braço direito; uma de 2 anos, com ferimentos na cabeça; um de 8 anos, com escoriações e dores na perna direita; uma mulher de 37 anos com suspeita de fratura no quadril e dores no pé; e outra de 27 anos de quadro não informado. As demais vítimas receberam socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não precisaram ser transportadas.

Walisson fugiu do local sem prestar socorro e apresentou-se à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) posteriormente. Ele foi preso em flagrante e, segundo a delegada-chefe da unidade policial, Bruna Eiras, vai responder por lesão corporal culposa, evasão de local de sinistro, condução de veículo sem habilitação com geração de risco de dano e omissão de socorro.