Ciclista fica em estado grave ao se envolver em acidente com moto

Um ciclista de 45 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma motocicleta, na noite deste domingo (3/8), no viaduto de acesso ao Núcleo Bandeirante. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na bicicleta no momento da colisão.

No local, os militares encontraram o ciclista e o motoqueiro caídos ao chão. O ciclista estava em estado grave, inconsciente e com fraturas no rosto, na perna e no braço esquerdo. Ele foi conduzido ao Hospital de Base.

O condutor da moto, de 24 anos, estava consciente e queixou-se de dor no braço. Ele apresentava escoriações na perna direita e foi levado ao Hospital Alvorada. A via ficou parcialmente interditada para o atendimento e o local permaneceu aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.