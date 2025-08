PM prende traficante em Sobradinho com drogas e revólver

Policiais militares apreenderam drogas e armas em posse de um traficante de Sobradinho. O suspeito, de 21 anos, anunciava a venda dos entorpecentes nas redes sociais e guardava, em casa, um revólver calibre .38.

As equipes receberam a informação de que o homem estaria usando um carro para traficar drogas no setor Dorothy, Nova Colina, em Sobradinho. As vendas também ocorriam na casa dele.

Assim que ele saiu de casa, foi abordado pela PM. No carro, os policiais encontraram porções de maconha, crack e cinco munições calibre .22 intactas, além de R$ 309.

Na casa dele, foram encontradas 29 munições, tablete de maconha, um revólver calibre .38 e um simulacro de arma de fogo. O homem foi preso e levado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).